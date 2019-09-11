Венсан Компани: «Вирджил ван Дейк – лучший защитник в истории АПЛ»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Экс-защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани высказался о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке. Голландский защитник перешел в стан «мерсисайдцев» в январе 2018 года.

«Хочу отдать должное Вирджилу ван Дейку. Он на виду не так долго, как Терри и Фердинанд, но игру, которую Вирджил показывал в последние несколько лет.

«Ливерпуль» до Ван Дейка и после – это две совершенно разные команды. Поэтому назову лучшим защитником в истории АПЛ именно его», – сказал Компани.

Напомним, что бельгиец покинул «Ман Сити» по окончании минувшего сезона и стал играющим тренером «Андерлехта».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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