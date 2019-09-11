Роналдиньо примет участие в товарищеском матче ФК «Санта Фе»

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче. Он будет выступать за футбольный клуб «Санта Фе».

Встреча пройдет 17 октября. Соперник клуба из Колумбии пока не известен. Однако билеты на игру уже продаются. Цена варьируется от 28 500 колумбийских песо (около 555 рублей) до 125 000 песо (около 2400 рублей).

Напомним, 39-летний Роналдиньо завершил карьеру в прошлом году. Последней командой бразильца был «Флуминенсе».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Санта-Фе»