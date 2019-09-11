Кевин-Принс Боатенг: «Усман Дембеле — маленький мальчик, зарабатывающий слишком много»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о бывшем партнере по «Барселоне» Усмане Дембеле. Футболист выступал полгода в Каталонии на правах аренды.

«Усман Дембеле — маленький мальчик, который зарабатывает слишком много денег. Ему стоит указать верное направление. Его словно бросили в гигантский бассейн стоимостью 150 миллионов евро, и он до сих пор не понимает, как в нем плавать, как вести себя. Он просто хочет играть в футбол», — сказал Боатенг.

В испанском чемпионате 32-летний ганский игрок отыграл за каталонскую команду в общей сложности четыре матча. Боатенг стал чемпионом Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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