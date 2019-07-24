Марко Асенсио может пропустить 8-9 месяцев из-за травмы

Испанский хавбек мадридского клуба получил серьезную травму. Он может пропустить от 8 до 9 месяцев.

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получил повреждение в матче с «Арсеналом». Команды встречались в рамках International Champions Cup в США (2:2, по пенальти – 3:2).

23-летний испанец вышел на замену после перерыва и провел на поле 20 минут. За проведенное время он успел забить гол. Однако, по ходу второго тайма Асенсио был вынужденно заменен и покинул газон на носилках.

Первичное обследование футболиста указывает на разрыв крестообразной связки левого колена. Хавбек сборной Испании может пропустить 8-9 месяцев. После осмотра в раздевалке команды было решено доставить испанца в медучреждение.

Ситуацию прокомментировал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. «Мы обеспокоены, дело в колене. Его доставили напрямую в больницу для обследований. Но ситуация выглядит плохо, и это худший итог дня для нас», – сказал французский специалист.

В прошедшем сезоне Асенсио провел 30 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 гол и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca