«Ньюкасл» подписал форварда «Хоффенхайма» Жоэлинтона

Бразильский нападающий покинул «Хоффенхайм». 22-летний форвард перебрался в чемпионат Англии.

Жоэлинтон официально перешел в «Ньюкасл Юнайтед». Трансфер футболиста обошелся «сорокам» в 40 миллионов фунтов.

Таким образом, переход латиноамериканца стал рекордным для английского клуба. Предыдущий рекорд составлял 21 млн. фунтов. Такую сумму заплатил «Ньюкасл» за трансфер полузащитника Мигеля Альмирона.

Отметим, что эта продажа также стала самой крупной в истории и для «Хоффенхайма». Предыдущий рекорд был установлен после трансфера Роберто Фирмино в «Ливерпуль» за 29 млн. фунтов.

В прошедшем сезоне Жоэлинтон провел 28 матчей в чемпионате Германии. На его счету 7 голов и 7 результативных передач.

Фото: «Twitter» «Ньюкасл Юнайтед»

Источник: официальный сайт «Ньюкасла»