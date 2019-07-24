Марко Рог перешел в «Кальяри»

Автор: Анатолий Акулов 0

Хорватский полузащитник «Наполи» покинул команду. 24-летний хавбек перешел в «Кальяри» на правах аренды.

Сардинский клуб арендовал футболиста сборной Хорватии с обязательством выкупа. Сам футболист подписал с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Отмечается, что сумма трансфера может составить порядка 15 миллионов евро. Напомним, Рог перешел в «Наполи» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 15 миллионов евро.

Вторую половину прошедшего сезона игрок провел в аренде в чемпионате Испании. В составе «Севильи» он провел 10 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: официальный «twitter» «Кальяри»
Источник: официальный «twitter» «Кальяри»

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