Пауло Дибала может покинуть «Ювентус»

Аргентинский форвард может сменить клуб нынешним летом. Нападающий может продолжить карьеру в Англии или Франции.

В переходе 25-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Англичане ждут наступления ясности по возможным трансферам полузащитника Поля Погба и нападающего Ромелу Лукаку. Манкунианцы сделают предложение о трансфере Дибалы только в случае, если один из этих игроков покинет команду.

«ПСЖ» попытается купить аргентинца в случае перехода Неймара в другой клуб. Спортивный директор парижской команды Леонардо подтвердил заинтересованность «ПСЖ» в трансфере Дибалы.

Отмечается, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», которые ранее проявляли интерес к игроку, отказались от его приобретения. В прошедшем сезоне Дибала провел 30 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: calciomercato.com