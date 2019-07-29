Премьер-лига. 3-й тур. «Рубин» в Казани победил «Ахмат»

В Казани состоялся заключительный матч 3-го тура РПЛ. «Рубин» одолел «Ахмат», забив единственный гол.

Премьер-лига. 3-й тур

РУБИН — АХМАТ— 1:0 (0:0)

Казань. 29 июля.

Стадион: «Центральный».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Кварацхелия (Микелтадзе, 90), Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 46).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков (Михалак, 85), Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг (Роши, 72).

Голы: 1:0 — Кьяртанссон (73).

Предупреждения: Иванов (60), Бериша (63), Иг. Коновалов (74), Харин (80), Данченко (88).

12 (8) удары (в створ) 7 (4)

13 фолы 15

4 офсайды 2

4 угловые 4

55 % владения мячом 45

В первом тайме команды не реализовали ряд моментов. Могилевец пробил головой после подачи Коновалова, но Городов отбил удар. Давиташвили пробил на исполнение, но Городов отбил удар. «Ахмат» мог выйти вперед, однако Бериша не реализовал выход один на один. Незадолго до свистка на перерыв Марков забил гол в положении «вне игры». Во втором тайме первый момент возник за 20 минут до конца до игры. Кьяртанссон открыл счет встречи после сквозного паса Могилевца. «Ахмат» не смог отыграться в оставшееся время. Грозненский клуб не может забить гол в гостевых игр уже 373 минуты. Последний раз «Ахмат» забивал в Каспийске, в 28-м туре прошедшего сезона РПЛ.

Фото: твиттер клуба «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»