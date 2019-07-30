Андре Шюррле и Йордан Ларссон близки к переходу в «Спартак»

Автор: Анатолий Акулов 0

Шюррле

Футболисты Андре Шюррле и Йордан Ларссон могут продолжить карьеру в России. Уже сегодня они могут стать игроками «Спартака».

Сегодня немецкий хавбек и шведский форвард пройдут медицинское обследование в столичном клубе. По итогам медосмотра руководством «красно-белых» будет принято решение о трансферах.

Приобретение Ларссона у «Норчепинга» обойдется московской команде в 4 миллиона евро. Шюррле будет арендован у дортмундской «Боруссии». В сделку планируется включить опцию выкупа за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Йордан провел 16 матчей в чемпионате Швеции. На его счету 11 голов и 1 результативная передача. В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии Шюррле принял участие в 24 матчах. Экс-хавбек «Фулхэма» забил 6 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресc

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