«Эвертон» сделал второе предложение по трансферу Уилфрида Заа

«Эвертон» по-прежнему хочет приобрести полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа. Ивуарийский футболист выступает за лондонский клуб с 2015 года.

Ливерпульский клуб сделал второе предложение. «Эвертон» готов заплатить 55 миллионов фунтов, а также отдать нападающего Дженка Тосуна и хавбека Джеймса Маккарти.

Ранее «Эвертон» предлагал только деньги – 55 миллионов фунтов.

В 34 играх чемпионата Англии прошлого сезона Заа забил 10 голов и отдал 10 передач. Нападающий является воспитанником клуба. С 2013 по 2015 годы Заа был игроком «Манчестер Юнайтед», однако провел только две игры.

За четыре года в составе «Кристал Пэлас» ивуариец сыграл в 132 играх и забил 28 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports