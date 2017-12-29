Денис Глушаков: «Если буду интересен «Ростову», то почему бы не закончить карьеру дома?»

Автор: Лидия Дидык 0

Денис Глушаков

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о своем будущем. Футболист рассказал о возможном переходе в «Ростов».

«У меня действующий контракт, а так… Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне премьер-лиги. Вообще я готов, если буду нужен «Ростову» и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в «Спартаке.

У нас с Карпиным очень хорошие, теплые отношения, я уважаю его как тренера. Надеюсь, под его руководством «Ростов» вернется в лидирующую группу, желаю ему и команде всяческих успехов. Но только не в матчах со «Спартаком», – сказал Глушаков.

Напомним, что в прошлом сезоне Денис Глушаков стал чемпионом России со «Спартаком».

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Источник: 161.ru

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