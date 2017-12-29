Жизнь как зебра. Взрыв автобуса и победы национальных сборных 

Германии грех жаловаться на уходящий год, но провели его немцы как на американских горках: то лигу лихорадило от ужаса, то вся Германия радовалась отличным результатам команд. Подведем итоги немецкого футбола в 2017-м.

1. Волна паники

Начался год довольно сумбурно и даже немного жутко. 11 апреля, в день домашнего матча дортмундской «Боруссии» против «Монако», прогремело три взрыва рядом с автобусом «шмелей». Пострадал Марк Бартра: защитника пришлось тут же доставить в больницу и прооперировать. Еще свежи были в памяти взрывы у стадиона в Париже в день игры Франция — Германия, поэтому ситуация с «Боруссией» заставила немцев и французов снова сплотиться. Из-за перенесенного на сутки матча фанаты «шмелей» решили принять у себя болельщиков «Монако», за что были номинированы на премию «Лучшие болельщики» по версии ФИФА. Но ее в итоге получил «Селтик». Как выяснилось позже, взрывы организовал некий Сергей В., скупивший 15 000 опционных сертификатов клуба и планировавший заработать на скачках акций «Дортмунда». Виновника поймали, а совсем недавно его признали виновным в совершенном преступлении.

2. Репетиция ЧМ

Летом в России прошел Кубок конфедераций, триумфатором которого стала сборная Германии. Йоахим Лев, по его словам, не планировал выигрывать этот титул, а воспринял турнир как тренировку молодежи. Таким заявлением немец вызвал кучу гневных реакций от фанатов. Но кажется, что Лев не лукавил, когда не говорил о главной цели на турнир. Специалист привез второй состав сборной Германии, а вот соперники подготовились куда более серьезно. В результате турнир оказался счастливым для немцев: мало того что для сборной открылись такие имена, как Ларс Штиндль, Леон Горецка и Юлиан Брандт, так теперь и в музее немецкого футбола стоит еще один трофей.

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Можно ли считать, что это стало репетицией к ЧМ для сборной Германии? Однозначно лишь малая часть состава, побывавшая на Кубке конфедераций, еще раз приедет в Россию. Но немцы доказали другое: система выращивания футболистов работает. Самой сложной задачей Лева на чемпионате мира будет выбрать из 50 топовых футболистов всего лишь 23. Всем бы сборным такие проблемы.

3. Заявка на будущее

В это же лето немцы подняли над головой еще один трофей: молодежная сборная Германии до 21 года стала чемпионом Европы. Сами немцы говорят о том, что эта победа куда больше значила для них, чем победа взрослой команды на Кубке конфедераций. В чем же причина? Сборная Германии до 21 года поехала на Евро в неполном составе: половину с собой увез Лев, а некоторые ключевые игроки, такие как Джонатан Та, были травмированы. Никто не ожидал от этой команды повторения успеха 2009 года, потому что главными фаворитами считались зубастые испанцы с готовыми звездами в составе. Однако Штефан Кунтц посчитал, что его команда даже в отсутствие лидеров может стать чемпионом Европы.

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Смена для той самой успешной молодежной команды 2009 года уже созрела и готова заменить 30-летних Хуммельса, Боатенга, Озила, Хедиру, Нойера и других. Именно чемпионы молодежного Евро-2017 станут основным костяком на Евро-2020. Приятного просмотра!

Пожелания на 2018 год!

Желаем в первую очередь сборной Германии защитить титул чемпионов мира в России: мы знаем, что они могут. Йоахим Лев, просим тебя сердечно при выборе игроков на ЧМ руководствоваться способностями футболистов, а не личным отношением! Make Bundesliga great again: желаем немецким клубам побольше активности в еврокубках в новом году, верните уже наш 2013-й. «Бавария», найди достойного сменщика Юппу Хайнкесу, проиграй чемпионат и выиграй Лигу чемпионов. Frohes neues Jahr!

Текст: Лидия Дидык