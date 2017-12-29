«Ливерпуль» включился в борьбу за Леона Горецку

Автор: Лидия Дидык 0

Леон Горецка

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка попал в сферу интересов очередного топ-клуба. Игрок по окончании сезона может стать свободным агентом.

Вслед за «Баварией», «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» 22-летнего игрока сборной Германии захотел подписать «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Шальке» готов продлить контракт с Горецкой и предложил ему рекордную для клуба зарплату 12 миллионов евро в год (вместе с бонусами).

В 11 матчах сезона Бундеслиги хавбек забил 4 гола, но последние три игры пропустил из-за травмы голени.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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