«Манчестер Сити» – первый клуб в истории АПЛ, забивший 100 голов за один календарный год

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0). Команда Пепа Гвардиолы установила рекорд АПЛ.

«Горожане» в 2017-м году забили 100 голов – никому ранее не удавалось сделать это в эпоху АПЛ.

All about his head today! Kun buries @BernardoCSilva 's in-swinging cross.

City become the first @premierleague team to score 100 goals in a calendar year!

HISTORY IN THE MAKING!

🔵 3-0 🍒 #cityvafcb pic.twitter.com/oSWSdATwYP

— Manchester City (@ManCity) December 23, 2017