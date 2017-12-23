Марсело: «Мы с Зиданом до самой смерти»

Защитник «Реала» Марсело подвел итоги матча против «Барселоны» (0:3). Бразилец поддержал главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

«Второй пропущенный гол и красная карточка слишком усложнили для нас игру. В первом тайме мы играли хорошо. Даже после двух пропущенных мячей мы старались забить. Но все получилось так, как получилось. Нам не стоит опускать руки. Некоторые дни бывают успешные, некоторые – нет. Но мы с Зиданом до самой смерти.

Мы его полностью поддерживаем. Сомнений тут быть не может. Возможно, люди забыли, что мы и он вместе выиграл в этом году. Это не конец нашей истории.

Мы сделали все, что было в наших силах, но тут надо говорить о «Барселоне», которая была более эффективна в ключевых эпизодах», – сказал Марсело.

Фото: Global Look Press

Источник: As