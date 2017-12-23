Пьер-Эмерик Обамеянг: «Если Гризманн уйдет из «Атлетико», все может случиться»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что может переехать в Испанию. Габонец может стать заменой для Антуана Гризманна в «Атлетико».

«В зимнее трансферное окно все может случиться, даже для меня. Все знают, что «Атлетико» ищет игроков, которые могут заменить Гризманна, и если он уйдет, все может случиться.

Я не переподписывал контракт c «Боруссией». Это неправда», – заявил габонец.

Напомним, что последний год Обамеянг хотел перебраться в мадридский «Реал», но трансфер так и не состоялся.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es