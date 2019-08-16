«Сочи» может приобрести Бибраса Натхо

Израильский полузащитник может вернуться в чемпионат России. Экс-футболист ЦСКА и «Рубина» может перейти в «Сочи».

Интерес к 31-летнему израильтянину проявляет «Сочи». Помимо этого, у Натхо есть предложение из Турции. Однако, сам игрок намерен продолжить карьеру именно в России.

Напомним, прошлый сезон Натхо провел в «Олимпиакосе». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что «Рубин» подпишет Натхо. Для этого игрок должен был пойти на понижение зарплаты с 1 миллиона до 300 тысяч евро.

В прошлом сезоне израильтянин провел 21 матч в чемпионате Греции. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24