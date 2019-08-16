Есть ли жизнь в «Баварии»? Иван Перишич перезапускает карьеру в Мюнхене

Переход Ивана Перишича на правах аренды из «Интера» в «Баварию» прошел незаметно и тихо. Сделку провели оперативно, без лишних пререканий и финансовых споров. Мюнхен искал качественную замену старику Рибери, а Перишич — игровую практику. Но смогут ли обе стороны получить то, что желают?
Спусковая пружина
С возвращением Антонио Конте в Италию — на пост главного тренера «Интера» — в миланской команде изменилась расстановка сил.
Экс-тренер «Челси» отказался от излюбленной тактики Лучано Спаллетти 4+2+3+1, где Перешич занимал фланг полузащиты, и предпочел 3+1+4+2. В такой схеме (в товарищеских матчах с «ПСЖ», «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом») Антонио ставил хорватского хавбека на место одного из форвардов.
Но игра в атаке оказалась не по зубам полузащитнику: футболист занимал не свою сильную позицию и закономерно был на ней неэффективен. Но Конте, кажется, не особо беспокоился о дискомфорте Перишича, поэтому Иван решил перейти туда, где ему предоставят фланг.
На удачу
«Думаю, что критика в адрес Перишича неуместна. Можно подумать, что он плохой игрок. Когда-то Эффенберг тоже перешел в «Баварию» в 30 лет, а после привел команду к победе в Лиге чемпионов. Нам нужно перестать обращать внимание только на возраст. Давайте посмотрим на то, чего эти парни достигли и как они могут нам помочь», — защищал хорвата главный тренер «Баварии» Нико Ковач.
Соотечественник специалиста уже немолод, и не без причины многих беспокоит его форма.
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Mi rivolgo a tutti voi che siete stati parte della mia vita professionale negli ultimi quattro anni. Prima di tutto agli tifosi INTERISTI, NERAZZURI, per ringraziare dal fondo del cuore, per la vostra devozione continua nei tempi semplici come quelli impegnativi. E poi, naturalmente, a FC Internazionale Milano. A tutto lo staff, e particolarmente a tutti gli allenatori e giocatori. I vostri consigli e l’esperienza saranno sempre parte di me come persona e giocatore. #GraziePerTutto #SempreForzaInter #44 ⚫️🔵
Возможно, по паспорту хавбек староват, но что касается его физических качеств и техники, то тут хейтерам придется помолчать. В прошлом сезоне Серии А Иван стал вторым бомбардиром «нерадзурри» (забил восемь мячей), больше голов наколотил только форвард Мауро Икарди (11). А по ударам за матч Перишич и вовсе был лидером (в среднем нанес 2.9).
Кроме того хорват прилично действовал на втором этаже, выигрывая 1.8 единоборств за 90 минут (второй результат среди остальных полузащитников «Интера»). Так что о пенсии футболист пока может и не думать.
К тому же для Бундеслиги полузащитник не чужой: до перехода к миланцем Перишич пять сезонов отыграл в чемпионате Германии. Свой первый год он провел в дортмундской «Боруссии», а затем в 2012 году присоединился к «Вольфсбургу».
Тайны сделки
На кого могла рассчитывать «Бавария» после того, как узнала о тяжелой травме Лероя Сане — главной трансферной цели Мюнхена? По информации прессы, клуб имел запасной план «Б», по которому готов был приобрести игрока «ПСВ» Стевена Бергвейна или арендовать Перишича у «Интера». Немцы якобы и выбрали второй вариант.
Но вскоре оказалось, что «Бавария» не искала быструю замену лидеру сборной Германии. И вообще контактировала с представителями Ивана еще до варианта с трансфером Сане.
На покупке хорвата настоял Ковач. Когда-то под его руководством Иван выступал за сборную Хорватии, поэтому желание видеть старого знакомого в баварском клубе вполне оправдано. Специалист восхищается бойцовским характером хавбека и его уверенностью в себе. Такое дружеское отношение тренера к полузащитнику может быть на руку последнему.
Коман vs Перишич
Кингсли Коману нужен опытный и результативный сменщик, если, конечно, Ковач захочет видеть француза в старте. Ведь Нико может спокойно отдать предпочтение 30-летнему новичку. В команде появится здоровая конкуренция, и при заменах темп игры не будет падать.
Есть версии, что Коман недотягивает до нужного уровня. В прошлом сезоне Бундеслиги он показал четвертый результат в команде по забитым мячам (6 голов) и по ударам за игру (1.5), а его точность передач в среднем равнялась 85 процентам. Короче, борьба за стартовое место на левом фланге будет не шуточная и может продолжаться не один год. Все-таки не зря в контракте прописано право выкупа хорвата.
Есть ли жизнь в «Баварии»?
«Я очень рад вернуться в Германию. «Бавария» — один из величайших клубов Европы. Мы хотим бороться за титулы на всех фронтах, не только в Бундеслиге и кубке Германии, но и в Лиге чемпионов», — заявил футболист после подписания соглашения.
С переходом в мюнхенскую команду Перишич получит покровительство Ковача, долгожданный фланг и игровую практику. Если Мюнхен все-таки вернется к попытки подписать Сане, то тогда немец перейдет на правый край, где он играет также стабильно, как и на левом. Команда получит два мощных фланга, через которые сможет решать ключевые моменты и развивать атаки. Пока это только в планах немцев. Но в любом случае и Перишич, и «Бавария» получат то, что давно желают.
Текст: Дарья Григорьева
Фото: Global Look Press, инстаграм Ивана Перишича и ФК «Бавария», Сергей Дроняев