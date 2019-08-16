Есть ли жизнь в «Баварии»? Иван Перишич перезапускает карьеру в Мюнхене

Переход Ивана Перишича на правах аренды из «Интера» в «Баварию» прошел незаметно и тихо. Сделку провели оперативно, без лишних пререканий и финансовых споров. Мюнхен искал качественную замену старику Рибери, а Перишич — игровую практику. Но смогут ли обе стороны получить то, что желают?

Спусковая пружина

С возвращением Антонио Конте в Италию — на пост главного тренера «Интера» — в миланской команде изменилась расстановка сил.

Экс-тренер «Челси» отказался от излюбленной тактики Лучано Спаллетти 4+2+3+1, где Перешич занимал фланг полузащиты, и предпочел 3+1+4+2. В такой схеме (в товарищеских матчах с «ПСЖ», «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом») Антонио ставил хорватского хавбека на место одного из форвардов.

Но игра в атаке оказалась не по зубам полузащитнику: футболист занимал не свою сильную позицию и закономерно был на ней неэффективен. Но Конте, кажется, не особо беспокоился о дискомфорте Перишича, поэтому Иван решил перейти туда, где ему предоставят фланг.

На удачу

«Думаю, что критика в адрес Перишича неуместна. Можно подумать, что он плохой игрок. Когда-то Эффенберг тоже перешел в «Баварию» в 30 лет, а после привел команду к победе в Лиге чемпионов. Нам нужно перестать обращать внимание только на возраст. Давайте посмотрим на то, чего эти парни достигли и как они могут нам помочь», — защищал хорвата главный тренер «Баварии» Нико Ковач.

Соотечественник специалиста уже немолод, и не без причины многих беспокоит его форма.

Возможно, по паспорту хавбек староват, но что касается его физических качеств и техники, то тут хейтерам придется помолчать. В прошлом сезоне Серии А Иван стал вторым бомбардиром «нерадзурри» (забил восемь мячей), больше голов наколотил только форвард Мауро Икарди (11). А по ударам за матч Перишич и вовсе был лидером (в среднем нанес 2.9).

Кроме того хорват прилично действовал на втором этаже, выигрывая 1.8 единоборств за 90 минут (второй результат среди остальных полузащитников «Интера»). Так что о пенсии футболист пока может и не думать.

К тому же для Бундеслиги полузащитник не чужой: до перехода к миланцем Перишич пять сезонов отыграл в чемпионате Германии. Свой первый год он провел в дортмундской «Боруссии», а затем в 2012 году присоединился к «Вольфсбургу».

Тайны сделки

На кого могла рассчитывать «Бавария» после того, как узнала о тяжелой травме Лероя Сане — главной трансферной цели Мюнхена? По информации прессы, клуб имел запасной план «Б», по которому готов был приобрести игрока «ПСВ» Стевена Бергвейна или арендовать Перишича у «Интера». Немцы якобы и выбрали второй вариант.

Но вскоре оказалось, что «Бавария» не искала быструю замену лидеру сборной Германии. И вообще контактировала с представителями Ивана еще до варианта с трансфером Сане.

На покупке хорвата настоял Ковач. Когда-то под его руководством Иван выступал за сборную Хорватии, поэтому желание видеть старого знакомого в баварском клубе вполне оправдано. Специалист восхищается бойцовским характером хавбека и его уверенностью в себе. Такое дружеское отношение тренера к полузащитнику может быть на руку последнему.

Коман vs Перишич

Кингсли Коману нужен опытный и результативный сменщик, если, конечно, Ковач захочет видеть француза в старте. Ведь Нико может спокойно отдать предпочтение 30-летнему новичку. В команде появится здоровая конкуренция, и при заменах темп игры не будет падать.

Есть версии, что Коман недотягивает до нужного уровня. В прошлом сезоне Бундеслиги он показал четвертый результат в команде по забитым мячам (6 голов) и по ударам за игру (1.5), а его точность передач в среднем равнялась 85 процентам. Короче, борьба за стартовое место на левом фланге будет не шуточная и может продолжаться не один год. Все-таки не зря в контракте прописано право выкупа хорвата.

Есть ли жизнь в «Баварии»?

«Я очень рад вернуться в Германию. «Бавария» — один из величайших клубов Европы. Мы хотим бороться за титулы на всех фронтах, не только в Бундеслиге и кубке Германии, но и в Лиге чемпионов», — заявил футболист после подписания соглашения.

С переходом в мюнхенскую команду Перишич получит покровительство Ковача, долгожданный фланг и игровую практику. Если Мюнхен все-таки вернется к попытки подписать Сане, то тогда немец перейдет на правый край, где он играет также стабильно, как и на левом. Команда получит два мощных фланга, через которые сможет решать ключевые моменты и развивать атаки. Пока это только в планах немцев. Но в любом случае и Перишич, и «Бавария» получат то, что давно желают.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press, инстаграм Ивана Перишича и ФК «Бавария», Сергей Дроняев