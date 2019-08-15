Лионель Месси не сыграет против «Атлетика»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лео Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды. Аргентинец не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

Информацию подтвердил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Мы не станет рисковать никем из наших игроков, особенно Лео», – сказал специалист.

32-летний игрок продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы правой ноги. Из-за повреждения он пропустил предсезонный тур «Барсы» по США.

Ожидается, что Месси сможет возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport

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