Вячеслав Караваев о переходе в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»

24-летний защитник может перебраться в чемпионат России. В услугах футболиста «Витесса» заинтересован «Зенит».

Защитник голландского клуба прокомментировал информацию о своем возможном переезде в Санкт-Петербург. Напомним, что питерцы готовы предложить за игрока более 3 миллионов евро.

«Никогда не говори «никогда». Сейчас много не могу говорить об этом. Нет, я ни с кем не общался по этому поводу. Сейчас я игрок «Витесса» и сосредоточен на текущем сезоне. Могу и остаться», – сказал Караваев.

Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Арнема рассчитан до июня 2021 года. Этот факт может повлиять на возможное снижение ценника на игрока.

В прошедшем сезоне Вячеслав провел 37 матчей в чемпионате Голландии. В его активе 1 гол и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Omroep Gelderland