«Динамо» заинтересовался игроком АПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

«Динамо» обратил свое внимание на нападающего «Уотфорда» Стефано Окака Чуку. Игрок может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, московский клуб якобы проявляет серьезный интерес к футболисту. Также сообщается, что представители форварда встретятся с представителями «бело-голубых», чтобы обсудить возможную аренду с правом выкупа.

Напомним, Окака Чука принадлежит «Уотфорду», но зимой 2019 года его арендовала «Удинезе».

В Серии А нападающий провел 16 матчей и забил шесть мячей.

Фото: Официальный сайт ФК «Уотфорд»
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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