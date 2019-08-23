«Динамо» заинтересовался игроком АПЛ

«Динамо» обратил свое внимание на нападающего «Уотфорда» Стефано Окака Чуку. Игрок может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, московский клуб якобы проявляет серьезный интерес к футболисту. Также сообщается, что представители форварда встретятся с представителями «бело-голубых», чтобы обсудить возможную аренду с правом выкупа.

Напомним, Окака Чука принадлежит «Уотфорду», но зимой 2019 года его арендовала «Удинезе».

В Серии А нападающий провел 16 матчей и забил шесть мячей.

Фото: Официальный сайт ФК «Уотфорд»

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио