Окружение Неймара требует у «Барселоны» повысить предложение для «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще может покинуть парижскую команду. Он готов перебраться в «Барселону».

По информации источника, окружение бразильца выдвинуло условие каталонцам. Клуб должен предложить больше за трансфер форварда, а также ускорить по нему переговоры. Отмечалось, сегодня сине-гранатовые сделают повторный запрос по футболисту.

Но «Барселона» также хочет получить ясность в вопросе о Неймаре. Руководство считает, что игрок должен публично заявить о своем желании выступать только за каталонцев и отказать «Реалу» и «Ювентусу», которые на него претендуют.

Кроме того сине-гранатовые уверены, что сделали хорошее предложение парижанам: аренда на два сезона с правом выкупа за 120 млн евро в 2020 году или за 170 млн евро в 2021.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo