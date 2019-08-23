«Бавария» претендует на Марка Року

Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока может сменить клубную прописку. Игрок вошел в сферу интересов «Баварии».

Сообщается, ранее Мюнхен уже обращал внимание на футболиста и теперь вновь возобновил к нему интерес. Кроме того для немцев подписание хавбека является приоритетной целью. Его рассматривают в качестве замены Ренату Саншеша, который переходит в «Лилль».

Португалец покидает «Баварию» по собственному желанию и переезжает во Францию за игровой практикой, хотя Нико Ковач не планировал с ним расставаться.

По информации источника, мюнхенцы готовы заплатить за Року 30-40 млн евро с учетом бонусов.

Напомним, в прошлом сезоне Примеры испанец провел 35 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Фото: Официальный сайт ФК «Эспаньол»

Источник: As