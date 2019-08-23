Радамель Фалькао близок к переходу в «Валенсию»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао близок к тому, чтобы перебраться в чемпионат Испании. Им интересуется «Валенсия». 

По информации источника, «летучие мыши» хотят усилить группу атаки с помощью Фалькао, если форвард Родриго все-таки покинет клуб.

Ранее у колумбийца был вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае», но переход футболиста сорвался. Игрок не хочет проводить сезон-2019/20 с «монегасками» и готов от них уйти.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги 1 Фалькао провел 33 матча, забил 15 мячей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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