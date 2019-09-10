Аксель Витцель: «Боруссия» может добраться до финала Лиги чемпионов»

Бельгийский полузащитник поделился мнением о перспективах «Боруссии» в этом сезоне. По его словам, «шмелям» будет под силу побороться за высшие места во всех турнирах.

Целями дортмундцев будут выход в финал Лиги чемпионов, а также борьба с «Баварией» за чемпионский титул в Германии. «По моему мнению, нам нужно сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы можем добраться до финала. Но это зависит от того, кто попадется нам в плей-офф», — высказался хавбек.

«Что касается чемпионата, мы учимся на ошибках прошлого сезона. Плюс мы подписали нескольких футболистов и обладаем еще более качественным составом, чем в прошлом сезоне. Я думаю, мы стали сильнее», — добавил он.

«Бавария» потеряла Роббена и Рибери, но приобрела Коутиньо и Перишича. Я уверен, что они будут еще сильнее с этой парочкой. Очевидно, что придется бороться с ними до самого конца, но нам нужно в первую очередь концентрироваться на себе, а не думать о том, что делает «Бавария», — заключил бельгиец.

В прошедшем сезоне Аксель провел 33 матча в чемпионате Германии. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Bulinews