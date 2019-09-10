Златан Ибрагимович о своем памятнике: «Доволен, что его установят в Мальме»

37-летний форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» прокомментировал информацию о возведении в его честь памятника. Шведский нападающий остался доволен местом расположения будущего объекта.

Инициатором возведения монумента игроку выступила Федерация футбола Швеции. Бронзовая статуя высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг будет установлена в родном городе форварда — Мальме.

Стало известно, что церемония открытия запланирована на 8 октября. «Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было мое желание с самого начала. Именно здесь все начиналось, здесь находится мое сердце», — сказал футболист.

В текущем сезоне Златан провел 23 матча в чемпионате США. На его счету 23 гола и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As