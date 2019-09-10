Курбан Бердыев: «Я не вел переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию, согласно которой он якобы вел переговоры со «Спартаком». Специалист покинул пост тренера казанцев в конце прошлого сезона РПЛ.

Главным тренером «Спартака» является Олег Кононов, возглавивший команду в ноябре 2018 года. Специалист ранее возглавлял тульский «Арсенал».

«Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», — заявил Бердыев.

«Рубин» под руководством Бердыева дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24