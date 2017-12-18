Сергей Фурсенко: «Кокорин — настоящий зенитовский герой»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как относится к Александру Кокорину. Чиновник назвал футболиста героем клуба.

«С моей точки зрения, герои необходимы в разных сферах человеческой деятельности. В футболе же само по себе слово «фанат» подразумевает, что человек влюблен в игроков, в команду, в то действо, которое происходит на поле. Люди, разбирающиеся в футболе, получают удовольствие, например, не только от того, как Саша Кокорин забивает голы, но и от того как он двигается по полю, как прикрывает корпусом мяч, как отдает пас.

Иногда Кокорин не забивает гол в конкретной игре, но какую огромную работу он проделывает! В защиту отходит постоянно. Присмотритесь, и увидите, как профессионально и красиво — подчеркиваю, красиво! — Александр играет в футбол. Голы же придут, абсолютно уверен. Он и так лидирует в списке бомбардиров. Хотелось бы, чтобы Кокорин в два раза больше забивал, но в какие-то времена забивается больше, в какие-то меньше.

Мне кажется, что Кокорин — как раз и есть настоящий зенитовский герой, на которого наше молодое поколение хочет быть похожим. А еще Саша — очень хороший добрый человек», — рассказал Сергей Фурсенко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»