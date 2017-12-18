Александр Кокорин пострелял из пистолета и станцевал лезгинку на свадьбе друга

Александр Кокорин вновь в центре внимания. Нападающий «Зенита» отдохнул на свадьбе друга в Северной Осетии.

Футболист выложил в видео, где он дважды выстрелил из пистолета в воздух, а затем и фото с пистолетом с подписью «Дебют».

Позже записи были удалены. Кроме того, в интернете появилось видео, как Кокорин танцует лезгинку.

Фото: Global Look Press и инстаграм Александра Кокорина

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»