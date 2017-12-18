Александр Кокорин пострелял из пистолета и станцевал лезгинку на свадьбе друга

Автор: Владимир Шевелев 1

Кокорин

Александр Кокорин вновь в центре внимания. Нападающий «Зенита»  отдохнул на свадьбе друга в Северной Осетии.

Футболист выложил в  видео, где он дважды выстрелил из пистолета в воздух, а затем и фото с пистолетом с подписью «Дебют».

Позже записи были удалены. Кроме того, в интернете появилось видео, как Кокорин танцует лезгинку.

Дебют

Фото: Global Look Press и инстаграм Александра Кокорина
Источник: «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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