Антонио Конте о слухах об уходе: «Я заслуживаю хотя бы немного уважения за то, что я сделал в прошлом сезоне»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ситуации со своим будущим. Итальянцу не нравятся постоянные слухи о его возможным уходом из клуба.

«Каждый день слышу спекуляции о моем уходе. Это неправильно. Я заслуживаю немного уважения за то, что я сделал в прошлом сезоне. И за то, что делаю в этом.

Для меня не проблема каждую неделю читать: клуб ведет переговоры с тем-то или тем-то, но это может повлиять на игроков, которые будут считать, что мы скоро расстанемся. У меня контракт еще на один год. На данный момент я полностью сосредоточен на прогрессе игроков, команды и клуба. Если вы понимаете что-то в футболе, сейчас момент, когда стоит быть крайне спокойным, понимать, что все работают очень хорошо.

В прошлом сезоне мы проделали замечательную работу, но она продолжается и в этом году. Мы стараемся понизить средний возраст команды. Для такого клуба, как «Челси», очень важно это сделать, если хочешь создавать основу и встречать будущее с уверенностью», – заявил Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal