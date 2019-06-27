«Ювентус» согласовал контракт с Маттейсом де Лигтом

Голландский защитник близок к переезду в итальянский чемпионат. В услугах 19-летнего голландца заинтересован «Ювентус».

Сообщается, что туринский клуб уже договорился о личном контракте с защитником Маттейсом де Лигтом. Соглашение с футболистом будет подписано на пять лет. Зарплата 19-летнего игрока составит около 12 миллионов евро в год.

Агент Мино Райола хочет прописать в договоре отступные около 150 млн. евро. Теперь «бьянконери» предстоит договориться с «Аяксом» для того, чтобы завершить сделку.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 33 матча в чемпионате Голландии. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо