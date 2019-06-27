Жоау Фелиш может перейти в «Атлетико»

Португальский хавбек может перебраться в чемпионат Испании этим летом. В его услугах заинтересован мадридский «Атлетико».

Испанский клуб официально предложил за футболиста 126 миллионов евро. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего португальца составляет 120 млн. евро.

Предложение в настоящее время рассматривается руководством португальской команды. Если трансфер состоится, то «Бенфика» получит 120 млн. евро. Остальные 6 млн. покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

В прошедшем сезоне Фелиш провел 26 матчей в чемпионате Португалии. На его счету 15 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola