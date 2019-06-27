«Интер» хочет арендовать Ромелу Лукаку на 2 года

Бельгийский форвард может перебраться в чемпионат Италии. В его услугах заинтересован миланский «Интер».

Сообщается, что итальянский клуб подготовил первое предложение «манкунианцам». Миланцы хотят арендовать нападающего на два года за 10 млн. евро.

По завершении арендного срока «Интер» собирается выкупить футболиста за 60 млн. При этом, сам бельгиец выразил желание переехать в Италию.

В прошедшем сезоне Лукаку провел 32 матча в чемпионате Англии. В его активе 12 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо