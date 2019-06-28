Люк де Йонг может перейти в «Севилью»

Автор: Анатолий Акулов 0

Голландский форвард ПСВ может продолжить карьеру в Испании. В услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Севилья».

По информации испанских СМИ, стороны уже провели первые переговоры по трансферу. Сообщается, что сумма возможной сделки может составить 9 миллионов евро.

Нападающий Виссам Бен-Йеддер летом может покинуть испанскую команду. Таким образом, де Йонг видится руководству клуба приоритетным вариантом для усиления атакующей линии.

В прошедшем сезоне Люк де Йонг провел 34 матча в чемпионате Голландии. На его счету 27 голов и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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