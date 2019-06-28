Аарон Уан-Биссака в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Кристал Пэлас» сменит команду в это трансферное окно. 21-летний футболист близок к переходу в «МЮ».

Сообщается, что 21-летний Уан-Биссака уже прошел медицинское обследование для «манкунианцев». О переходе игрока официально должны объявить в ближайшие дни.

Трансфер защитника оценивается в 50 миллионов фунтов. Аарон дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став постоянным игроком основного состава.

В прошедшем сезоне футболист провел 35 матчей в чемпионате Англии. На его счету 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports