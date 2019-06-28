«Реал» и «Аякс» не могут сойтись по трансферной стоимости Донни ван де Бека

Голландский полузащитник может перейти в мадридский «Реал». Однако, «сливочные никак не могут договориться по цене трансфера.

Сообщается, что мадридцы уже провели первые переговоры c голландцами. Тем не менее, пока что стороны не пришли к согласию по возможной сделке.

«Аякс» не готов расстаться с футболистом менее, чем за 65 миллионов евро. В то время, как «Реал» предлагает за игрока не более 50 миллионов.

Отмечается, что приобретение Донни ван де Бека не является для «Реала» приоритетом. Сначала испанцы хотят разрешить ситуацию с возможным переходом Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Именно он является первым кандидатом на приобретение на позицию центрального полузащитника.

В прошедшем сезоне ван де Бек провел 34 матча в чемпионате Голландии. На его счету 9 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca