Роман Шаронов после матча с «Динамо»: «Это было круче концерта Metallica»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ. Казанцы одержали гостевую победу над «Динамо» со счетом 1:0.
Шаронов не стал скрывать эмоции в раздевалке команды. 42-летний специалист был впечатлен победой в меньшинстве над столичным клубом.
«Сегодня 21 число. В «Лужниках» играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это было круче. Спасибо!» – сказал Шаронов.
🤟🏻 Огненная речь Романа Шаронова в раздевалке после победы над «Динамо»
⠀#ДинамоРубин #FCRK pic.twitter.com/vRb5JnZ8nZ
— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019
Напомним, встреча в Москве закончилась минимальной победой казанцев. Единственный мяч в дополнительное время забил грузинский форвард Бека Микелтадзе.
Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» «Рубина»