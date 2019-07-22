Роман Шаронов после матча с «Динамо»: «Это было круче концерта Metallica»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ. Казанцы одержали гостевую победу над «Динамо» со счетом 1:0.

Шаронов не стал скрывать эмоции в раздевалке команды. 42-летний специалист был впечатлен победой в меньшинстве над столичным клубом.

«Сегодня 21 число. В «Лужниках» играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это было круче. Спасибо!» – сказал Шаронов.

Напомним, встреча в Москве закончилась минимальной победой казанцев. Единственный мяч в дополнительное время забил грузинский форвард Бека Микелтадзе.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Рубина»