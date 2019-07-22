Бенджамин Хенрихс может перейти в «РБ Лейпциг»

Немецкий защитник может покинуть чемпионат Франции. Футболистом «Монако» интересуется «РБ Лейпциг».

Защитник монегасков Бенджамин Хенрихс может вернуться в Бундеслигу. Сообщается, что 22-летний немец может перейти в «РБ Лейпциг» за 25 миллионов евро.

Отмечается, что конкуренцию «быкам» в борьбе за футболиста составит «Шальке» и «Вердер». Немецкие клубы хотят взять игрока в аренду. Помимо этого, на защитника также претендует «Бавария».

В прошедшем сезоне Хенрихс провел 22 матча в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker