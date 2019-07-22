Анастасиос Донис близок к переходу в «Динамо»

Греческий форвард «Штутгарта» может перебраться в чемпионат России. 22-летним футболистом интересуется московское «Динамо».

Динамовцы сделали предложение немецкому клубу о покупке нападающего сборной Греции. Москвичи готовы заплатить за 22-летнего игрока 8,5 миллиона евро.

Отмечается, что российский клуб готов прописать в соглашении бонусы до 2,5 млн. евро в зависимости от выступлений команды. Самому футболисту «Динамо» предлагает зарплату в 1,85 млн. евро в год.

Пока игрок не принял предложение, так как рассчитывает зарабатывать больше. Помимо прочего, немцы не планируют расставаться с форвардом менее, чем за 15 млн. евро.

В прошедшем сезоне Донис провел 24 матча в чемпионате Германии. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Betting Insider