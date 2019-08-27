Неймар заявил руководству «ПСЖ» , что хочет перейти только в «Барсу»

Форвард «ПСЖ» Неймар в личном разговоре со спортивным директором клуба Леонардо заявил, что «Барселона» – это единственный вариант перехода, который он рассматривает. Также за игроком следят «Реал» и «Ювентус».

В понедельник бразилец встречался с Леонардо и дал понять, что хочет играть только в «Барсе». Неймар был в курсе того, что каталонский клуб готовит окончательное предложение о его трансфере. Именно поэтому он решил, что настал момент для того, чтобы надавить на руководство «Парижан».

В связи с тем, что Неймар выразил желание играть только в «Барселоне», во вторник представители каталонского клуба отправилась в Париж для встречи с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и Леонардо с целью сделать новое предложение о трансфере. В «Барселоне» уверенны, что позиция Неймара должна повлиять на развитие переговоров.

«Сине-гранатовые» готовы выложить за Неймара 170 млн евро и включить в сделку Усмана Дембеле.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca