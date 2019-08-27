«Краснодар» хочет подписать Егора Сорокина

23-летний защитник «Рубина» может покинуть команду до конца лета. Сорокин близок к переходу в «Краснодар».

Краснодарский клуб хочет приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани на полгода или год. При этом, вероятная трансферная сумма перехода составит 4 миллиона евро.

«Сейчас в тесных контактах с «Рубином» «Краснодар», в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта», – написал в телеграм-канале журналист и комментатор Нобель Арустамян.

Ранее в услугах молодого футболиста были заинтересованы «Зенит» и «Локомотив». В прошедшем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате России. На его счету 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна