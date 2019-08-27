«Ницца» усилится форвардом «Аякса» Дольберга и вторым бомбардиром «Лорьяна» Клод-Мориса

«Ницца» в ближайшее время рассчитывает усилить линию атаки. В клуб придут сразу два молодых таланта.
По информации французских СМИ, нападающие «Аякса» Каспер Дольберг и «Лорьяна» Алексис Клод-Морис близки к переходу во французский клуб. Футболисты сегодня вечером прибудут в Ниццу, чтобы пройти медицинское обследование.
В прошлом сезоне чемпионата Голландии Дольберг провел 25 матчей, отметился 11 голами и 5 ассистами.
Клод-Морис же в прошлом сезоне второго дивизиона Франции сыграл 35 матчей и забил 14 мячей, став вторым бомбардиром «Лорьяна».
Фото: Gloobal Look Press
Источник: Nice matin