«Ницца» усилится форвардом «Аякса» Дольберга и вторым бомбардиром «Лорьяна» Клод-Мориса

«Ницца» в ближайшее время рассчитывает усилить линию атаки. В клуб придут сразу два молодых таланта.

По информации французских СМИ, нападающие «Аякса» Каспер Дольберг и «Лорьяна» Алексис Клод-Морис близки к переходу во французский клуб. Футболисты сегодня вечером прибудут в Ниццу, чтобы пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии Дольберг провел 25 матчей, отметился 11 голами и 5 ассистами.

Клод-Морис же в прошлом сезоне второго дивизиона Франции сыграл 35 матчей и забил 14 мячей, став вторым бомбардиром «Лорьяна».

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Nice matin