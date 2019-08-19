Агент Тельо: «Кристиан не перейдет в «Краснодар» этим летом»

28-летний полузащитник останется в испанской Примере в это трансферное окно. Однако, хавбек все еще может перейти в «Краснодар» зимой.

Агент игрока — Хосеп Мариа Оробит — не стал исключать возможности осуществления трансфера футболиста в зимнее окно. «Получается так, что этим летом Тельо не перейдет в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернемся к переговорам зимой», – сказал он.

Ранее стало известно о заинтересованности «быков» в испанском игроке. Агент позднее подтвердил эту информацию, однако отметил, что в переговорах есть некоторые трудности.

В прошедшем сезоне Тельо провел 29 матчей в чемпионате Испании. В его активе 4 гола и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24