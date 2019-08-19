«Бавария» арендовала Филиппе Коутиньо

27-летний хавбек перебрался в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб арендовал футболиста у «Барселоны».

Отмечается, что аренда продлится один сезон. Однако, соглашение предусматривает дальнейшее право выкупа бразильского игрока.

«Бавария» заплатила за аренду полузащитника 8,5 млн. евро. Также в соглашении прописана опция выкупа Коутиньо за 120 млн.

В прошедшем сезоне Филиппе провел 34 матча в чемпионате Испании. В его активе 5 голов и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»