«Бавария» арендовала Филиппе Коутиньо

Автор: Анатолий Акулов 0

Коутиньо

27-летний хавбек перебрался в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб арендовал футболиста у «Барселоны».

Отмечается, что аренда продлится один сезон. Однако, соглашение предусматривает дальнейшее право выкупа бразильского игрока.

«Бавария» заплатила за аренду полузащитника 8,5 млн. евро. Также в соглашении прописана опция выкупа Коутиньо за 120 млн.

В прошедшем сезоне Филиппе провел 34 матча в чемпионате Испании. В его активе 5 голов и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Усман Дембеле

«Барселона» отказалась продавать Усмана Дембеле «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в аренде Филиппе Коутиньо

Усман Дембеле

Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 