«Бавария» арендовала Филиппе Коутиньо

27-летний хавбек перебрался в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб арендовал футболиста у «Барселоны».
Отмечается, что аренда продлится один сезон. Однако, соглашение предусматривает дальнейшее право выкупа бразильского игрока.
«Бавария» заплатила за аренду полузащитника 8,5 млн. евро. Также в соглашении прописана опция выкупа Коутиньо за 120 млн.
В прошедшем сезоне Филиппе провел 34 матча в чемпионате Испании. В его активе 5 голов и 2 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»