Агент Франка Рибери: «Переговоры с «Локо» проходят хорошо»

Французский полузащитник близок к переезду в чемпионат России. 36-летний хавбек может пополнить состав «Локомотива».

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы футболиста, рассказал о ходе переговоров о трансфере игрока в российскую Премьер-лигу. Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рибери хочет получать в новом клубе зарплату 8 млн. евро в год. Помимо этого, срок соглашения будет рассчитан на 2 сезона.

Напомним, сейчас француз находится в статусе свободного агента. До этого игрок выступал за «Баварию». В прошедшем сезоне Франк провел 25 матчей в чемпионате Германии. В его активе 6 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24