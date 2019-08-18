Алексис Санчес может перейти в «Интер»

30-летний футболист может продолжить карьеру в Италии. Хавбеком «Манчестер Юнайтед» интересуется «Интер».

Отмечается, что итальянский клуб уже договорился об условиях сделки с самим футболистом и его агентом. Однако, теперь миланцам предстоит достичь соглашения с манкунианцами.

Ранее сообщалось, что на чилийского форварда также претендует «Рома». Тем не менее, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы игрок остался в составе команды и на следующий год.

В прошедшем сезоне Санчес провел 20 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Джанлуки Ди Марцио