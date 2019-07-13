Кристиан Нобоа близок к переходу в клуб «Сочи»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в «Сочи». Эквадорец выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года.

Южноамериканец может перейти из «Зенита» в сочинскую команду вслед за Дмитрием Полозом, Ибрагимом Цаллаговым, Эльмиром Набиуллиным и Иваном Новосельцевым.

В прошлом сезоне эквадорец провел за «Зенит» 11 матчей в чемпионате России и отметился одной голевой передачей. Всего Нобоа сыграл 21 матч в Санкт-Петербурге.

В России полузащитник также известен по выступлениям за клубы «Рубин», «Динамо», «Ростов».

Фото: Global Look Press
Источник: Бизнес Online

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