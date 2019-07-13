«Барселона» объявила о трансфере Антуана Гризманна, «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче нового сезона РПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Антуан Гризманн

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 июля.

1. «Барселона» объявила о трансфере Антуана Гризманна

28-летний нападающий перешел к «сине-гранатовым» после пяти сезонов в «Атлетико».

2. Премьер-лига. 1-й тур. «Динамо» и «Арсенал» не выявили победителя

Стартовал новый сезон чемпионата России.

3. Питер Крауч завершил карьеру

Последним клубом двухметрового форварда стал «Бернли».

4. «Арсенал» намерен наказать Лорана Косельни

На французского защитника могут завести дисциплинарное дело.

5. FIFA ужесточила наказание за проявления расизма

Минимальный срок дисквалификации составит 10 матчей.

Фото: Global Look Press

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