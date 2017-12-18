Игорь Шалимов: «Мой прогноз – Смолов уйдет»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал возможность расставания с нападающим Федором Смоловым. По мнению специалиста, форвард сборной России перейдет в АПЛ.

– Как относитесь к тому, что Смолова в последнее время постоянно куда-то продают – то в «Вест Хэм», то в «Реал»?

– Плохо, потому что эти новости отвлекают, от них сносит голову. Игрок начинает думать не о том, как открыться и забить гол, а о «Реале».

– То есть вы не согласны с посылом, что российским футболистам, чтобы прогрессировать, надо уезжать в Европу?

– Если игрок уверен в своих силах. Не надо поехать абы куда и «а там – как получится». Смолов может остаться до ЧМ-2018. А может уехать сейчас, допустим, в «Вест Хэм», который сидит и думает – если Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить уже совсем других денег. Вопрос не в Смолове, а в Сергее Галицком – продаст ли он.

– Продаст?

– В Европу – да. В «Зенит» или «Спартак» – нет, даже за 18 миллионов евро. Думаю, это принципиальная позиция. Но есть и риски для Смолова – будет ли он в Англии забивать по 18-20 голов?

– То есть надо ценить то, что есть?

– Это должны ценить все люди.

– Летняя история с возможным переходом сбила Смолова с ритма?

– С ритма его сбила травма, которую Федя получил на сборах.

– Как считаете, Смолов уйдет?

– Мой прогноз – да. «Вест Хэм» предлагает хорошие деньги. И если не взять сейчас, а потом Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить намного дороже.

– Представим, Смолов пришел к вам и спросил совета – уезжать или нет?

– Он приходил. И я ему сказал – надо. Смолов может вытащить «Вест Хэм» из той задницы, где команда находится. Но чтобы дали добро на переход, англичане должны предложить 18-20 миллионов фунтов. И предложение должно быть правильным – никаких аренд и прав выкупа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

Фото: Global Look Press

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