Блестящая победная серия Гвардиолы, первый проигрыш «Интера». Главные события уикенда в футбольной Европе

«Манчестер Сити» продолжает свое победное шествие, команда Спаллетти впервые оступается, а «Аугсбург» отыгрывает два мяча на последних минутах. Еженедельник «Футбол» подводит итоги прошедших выходных в европейских лигах.

1. «Реал» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира. Бразильцы были повержены с минимальным счетом, а Роналду после матча выяснял, кто играет круче с тренером «Гремио».

2. «Горожане» продолжают крушить всех своих соперников. Наступила очередь «Тоттенхэма». Интрига почти мертва, а чемпионат Англии все еще зачем-то продолжается. Рахима Стерлинга хоть и пытались деморализовать перед матчем, кажется, только разозлили — хавбек оформил дубль.

3. «Интер» потерпел свое первое поражение в чемпионате Италии. «Нерадзурри» остановила самая бескомпромиссная команда Серии А, которая еще ни разу в сезоне не разошлась ни с кем вничью. «Удинезе» играет по принципу — либо все, либо ничего, поэтому три мяча в ворота Хандановича — тоже вариант.

4. «Байер» и «Ганновер» забили восемь мячей на двоих. До счета 3:3 команды, словно развлекаясь и играя в пинг-понг, отвечали на голы друг друга с разницей в несколько минут, пока «аспириновые» не перетянули одеяло на себя. После этого команды заметно сдали, но Корбу в концовке встречи хватило сил среагировать на отскок мяча и сравнять счет.

5. «Лион» закрепился в тройке лидеров. «Ткачи» вышли победителями из противостояния двух «Олимпиков» благодаря мячам Фекира и Диаса.

6. «Аугсбург» совершил героический камбэк. Альфред Финнбогасон открыл счет в матче с «Фрайбургом» на первой же минуте, но «фуггеры» пропустили трижды. Все тот же форвард уже в компенсированное время дважды занес мяч в сетку соперника и помог хозяевам уйти от поражения.

Текст: Юлия Древова

Фото: Global Look Press, официальный твиттер ФК «Аугсбург»

Видео: официальный YouTube-канал Match of the Day , YouTube-канал Mundi Football , официальный YouTube-канал Серии А , YouTube-канал FOX Soccer , YouTube-канал Football Day .